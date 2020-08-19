Başkan Tayyip Erdoğan, dün önce partisinin en üst karar organı olan MKYK'yı ardından A Takımı MYK'yı topladı. Libya ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Mısır'ın Yunanistan ile yaptığı ve Türkiye'nin büyük tepkisine neden olan anlaşmalar masaya yatırıldı. Ayrıca ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'a yönelik küstah açıklamaları ele alındı.
Toplantıda, tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi de ele alındı. Sözleşmeyle ilgili yol haritası belirlendi.
AHLAKSIZ BİR CÜMLE
Biden eski sömürge zihniyetini yansıtan bir yaklaşımla konuşmuş. Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir.
Muhalefetin söyleyeceği tek söz vardı; Türkiye'nin yönetileceğini millet karar verir. Sizinle işbirliği yaptığını söyleyen yabancı bir siyasetçi varken niye sustunuz? Sizin aktörleriniz niye 'Erdoğan'ı seçimle ya da başka yollarla değiştireceğiz' şekilde açıklamalar yaptı.
CHP sözcüsü çıkmış, milletin oyları ile seçilmiş Cumhurbaşkanını, Amerikan seçimlerinde meze olmakla suçluyor. Ben Türk siyasi hayatında şimdiye kadar, bunun gibi kurulmuş ahlaksız bir cümle duymadım.
Toplantıda, tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi de ele alındı. Sözleşmeyle ilgili yol haritası belirlendi.
AHLAKSIZ BİR CÜMLE
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası önemli açıklamalar yaptı. Joe Biden'ın ülkemizi hedef alan sözlerini 'darbecilik' olarak yorumladı.
Biden eski sömürge zihniyetini yansıtan bir yaklaşımla konuşmuş. Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir.
Muhalefetin söyleyeceği tek söz vardı; Türkiye'nin yönetileceğini millet karar verir. Sizinle işbirliği yaptığını söyleyen yabancı bir siyasetçi varken niye sustunuz? Sizin aktörleriniz niye 'Erdoğan'ı seçimle ya da başka yollarla değiştireceğiz' şekilde açıklamalar yaptı.
CHP sözcüsü çıkmış, milletin oyları ile seçilmiş Cumhurbaşkanını, Amerikan seçimlerinde meze olmakla suçluyor. Ben Türk siyasi hayatında şimdiye kadar, bunun gibi kurulmuş ahlaksız bir cümle duymadım.