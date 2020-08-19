Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan önce ardından 'yı topladı: Gündem

    Başkan Erdoğan, dün önce partisinin en üst karar organı olan 'yı ardından A Takımı 'yı topladı. ve 'de yaşanan gelişmeler, 'ın ile yaptığı ve 'nin büyük tepkisine neden olan anlaşmalar masaya yatırıldı. Ayrıca Başkan adayı 'ın Başkan Erdoğan'a yönelik küstah açıklamaları ele alındı.

    Gündem Doğu Akdeniz
    Başkan Tayyip Erdoğan, dün önce partisinin en üst karar organı olan 'yı ardından A Takımı 'yı topladı. Libya ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Mısır'ın Yunanistan ile yaptığı ve 'nin büyük tepkisine neden olan anlaşmalar masaya yatırıldı. Ayrıca Başkan adayı Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'a yönelik küstah açıklamaları ele alındı.

    Toplantıda, tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi de ele alındı. Sözleşmeyle ilgili yol haritası belirlendi.



    AHLAKSIZ BİR CÜMLE

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası önemli açıklamalar yaptı. 'ın ülkemizi hedef alan sözlerini 'darbecilik' olarak yorumladı.

    Biden eski sömürge zihniyetini yansıtan bir yaklaşımla konuşmuş. Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir.

    Muhalefetin söyleyeceği tek söz vardı; Türkiye'nin yönetileceğini millet karar verir. Sizinle işbirliği yaptığını söyleyen yabancı bir siyasetçi varken niye sustunuz? Sizin aktörleriniz niye 'Erdoğan'ı le ya da başka yollarla değiştireceğiz' şekilde açıklamalar yaptı.

    CHP sözcüsü çıkmış, milletin oyları ile seçilmiş , Amerikan seçimlerinde meze olmakla suçluyor. Ben Türk siyasi hayatında şimdiye kadar, bunun gibi kurulmuş ahlaksız bir cümle duymadım.



    Haberler Güncel Başkan Erdoğan önce MKYK ardından MYK'yı topladı: Gündem Doğu Akdeniz
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri