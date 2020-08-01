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    • 01.08.2020 Gazete
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    5.282 hastanelik oldu

     Bayramı'nın ilk günü hastaneler acemi larla doldu. genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı. En fazla yaralanan sayısı 1.153 kişiyle 'da oldu. Onu 301 kişiyle takip etti.

    5.282 kasap hastanelik oldu

    Kurban Bayramı'nın ilk günü hastaneler acemi larla doldu. genelinde kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı. En fazla yaralanan sayısı 1.153 kişiyle 'da oldu. Onu 301 kişiyle takip etti.

    Haberler Güncel 5.282 kasap hastanelik oldu
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