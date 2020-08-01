5.282 kasap hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı. En fazla yaralanan sayısı 1.153 kişiyle İstanbul'da oldu. Onu 301 kişiyle Bursa takip etti.