5.282 kasap hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı. En fazla yaralanan sayısı 1.153 kişiyle İstanbul'da oldu. Onu 301 kişiyle Bursa takip etti.
Kurban Bayramı'nın ilk günü hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı. En fazla yaralanan sayısı 1.153 kişiyle İstanbul'da oldu. Onu 301 kişiyle Bursa takip etti.