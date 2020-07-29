Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı öncesi arefe günü oruç tutulacak mı?

Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutulacak mı? Kurban Bayramı öncesi arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Arefe günü yapılacak ibadetler hakkında sorgulama yapılıyor. Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Bu hadis şöyledir:

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göreZilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)