MEHMET HADİ DURAN KİMDİR?

Din adamı, müezzin, müzisyen, dini musiki sanatçısı. 1970 yılında doğduğu Üsküdar'da ilk, orta ve lise öğrenimi de tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu. Aynı fakültede Dini Musiki Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

Kur'an eğitimini Hâfız İlhan Tok 'tan aldı. Hâfız Yusuf Gebzeli ile Mevlid çalıştı. Musıki eğitimine Ankara'da Ruhi Kalender ve İstanbul'da Nuri Özcan ile devam etti. Çalışmalarına katıldığı Aziz Mahmud Hüdâyi, Marmara Türk Müziği Topluluğu ve Nameİstanbul gibi müzik topluluklarıyla yurtiçinde ve yurtdışında birçok programlara katıldı.

Halen Ayasofya Hâfızlar Topluluğu'nun çalışmalarını yönetmekte; İstanbul Müftülüğü'nün hizmetiçi eğitim ve tashih-i huruf kurslarında dini musiki dersleri vermekte ve mesleki hayatını Fatih Müftülüğü'ne bağlı Hacı Beşir Ağa Camii'nde sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.