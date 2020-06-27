2020 TYT Barajı İçin Kaç Net Gerekir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını sağlamaları gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2020 TYT sınavında da puan barajı 150 puan olarak belirlenmiştir. Bu puanı almak için adaylar, ÖSYM tarafından kendilerine verilen 99,435 puanın üzerine 50,565 puan almalıdır. 2019 YKS sonuçlarına göre her dersin standart sapma puanı farklı olduğundan, TYT barajını geçmek için alınacak netleri bu sapmayı hesaba katarak oluşturmaya çalıştık.

2019 TYT sonuçlarına göre: 7,5 Türkçe, 5 Sosyal Bilimler ve 3 Temel Matematik neti olmak üzere toplam 15.5 net yapan adaylar, 2020 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2019 TYT sonuçlarına göre: 10,5 Türkçe, 3 Sosyal Bilimler ve 1,5 Temel Matematik neti olmak üzere 15 net net yapan adaylar, 2020 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.