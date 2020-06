YKS hangi testten kaç net gerekir? 2020 YKS üniversite sınavından barajı geçmek için kaç net yapmak lazım?

Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. 2019 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları ve yerleşen son kişinin netleri ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu net sihirbazı oluşturuldu. TYT'den her soru aynı puan değildir. TYT'de her matematik sorusu yaklaşık 3,72 puandır. 10 matematik neti yaklaşık 40 puan getirir. TYT fen bölümünde her sorunun yaklaşık değeri 3,5'tir.