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    virüs toplanıyor! açıklama yapacak

    haberi... virüs , saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da basın açıklaması yapacak.

    Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
    virüs , bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplanacak. Kritik toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.



    KORONAVİRÜSTE SON DURUM
    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, 947 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, toplam vaka sayısı 179 bin 831, toplam vefat sayısı 4 bin 825, toplam yoğun bakım hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 291, toplam iyileşen hasta sayısı 152 bin 364 oldu.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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