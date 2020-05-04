Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı koronavirüs salgını sonrası normalleşme taslağı ortaya çıktı. Taslakta camiler, berberler, kuaförler, kafeler , pastane ve restoran gibi hizmet veren yerler, turizm gibi birçok sektör için planlama yapıldı. Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Konuya dair resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
KAFELER, KUAFÖR, BERBER VE AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Konuya dair resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağı ile ilgili Bilim Kurulu'ndan birtakım görüşler alındığına işaret ederek, "Bunlar ilgili birimlerde tartışılarak, daha sonra bu kararlar açıklanmış olacak. Özellikle bu ay boyunca birtakım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağı ile ilgili hazırlıklar tamamlanınca açıklamalar ilgililerce yapılmış olur." şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen dijital Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Toplantı, altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Toplantı biter bitmez hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Açıklamanın saat 19:00'dan sonra yapılacağı tahmin ediliyor.
KABİNE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR NELER?
Kabine toplantısında henüz alınan bir karar duyurulmadı. Kararlar açıklandıktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.
MİLYONLARIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA
Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek milyonlarca öğrencinin gözü de bu toplantı. Selçuk'un hazırlanan seçeneklerle ilgili sunum yapacağı Kabine'de, 1.8 milyon öğrencinin gireceği LGS takvimi de ele alınacak. Sınavın temmuz ayına sarkmadan haziran ayı içerisinde, son hafta yapılması önerilecek.
Toplantıda ayrıca 25-26 Temmuz'a ertelenen ve 2.5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS'nin öne alınması konusu da ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "zaten sıkıntıda olan turizm sektörünün olumsuz etkilenmemesi" için sınavın öne çekilmesini istediği kaydediliyor. Toplantıda tüm bu senaryolar da değerlendirilecek ve bir karar alınacak. Öğrenciler ve aileleri, bir süredir sosyal medyadan YKS'nin öne alınmaması için kampanya yürütüyor.
20 YAŞ ALTINA İZİN YOK!
Milliyet'te yer alan habere göre, Kabine'de merakla beklenen 20 yaş altına ve 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesine dönük talep de değerlendirilecek. Bilim Kurulu'nun çoğunluk kararıyla buna sıcak baktığı ve 65 yaş üzeri vatandaşların egzersiz yapmasının önemine dikkat çektiği ifade ediliyor. 21 Mart'tan bu yana evden çıkmaları yasak olan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara bu nedenle belli saat aralıklarında olmak ve evin bulunduğu bölgeler olmak kaydıyla sokağa çıkma izni verilmesi bekleniyor. 20 yaş altına ise "şu aşamada" bir izin olmayacağı kaydediliyor.
NORMALLEŞME GÜNDEMİ
Toplantıda Oktay'ın tüm bakanlıklardan aldığı bilgi ve çalışmalarla son halini verdiği "Normalleşme Planı" da görüşülecek. AVM'lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak.
Kabine'de ayrıca ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve yeni önlemler ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantı sonrası saat 19.00'da Başkan Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.