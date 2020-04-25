Dr. Çitoğlu, 67 yaşındaydı. Risk grubunda olmasına rağmen CİMER'e mektup yazdı. "Beni göreve alın" ifadesini kullandı. Ancak 3 Nisan'da öksürük ve ateş şikayetiyle oğlunun çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Covid olduğu anlaşıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı.



Bodrum'da yaşayan Çitoğlu'nun en büyük hobisi balık tutmaktı.







Twitter;

İnsan gibi insandı. Çok yazık.



Hocam giderken bile ders verdi.



Sizi hiç unutmayacağız Ahmet hoca.



İşte kahraman bir Türk daha...



Gözün arkada kalmasın...