Dr. Çitoğlu, 67 yaşındaydı. Risk grubunda olmasına rağmen CİMER'e mektup yazdı. "Beni göreve alın" ifadesini kullandı. Ancak 3 Nisan'da öksürük ve ateş şikayetiyle oğlunun çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Covid olduğu anlaşıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı.
Bodrum'da yaşayan Çitoğlu'nun en büyük hobisi balık tutmaktı.
Twitter;
İnsan gibi insandı. Çok yazık.
Hocam giderken bile ders verdi.
Sizi hiç unutmayacağız Ahmet hoca.
İşte kahraman bir Türk daha...
Gözün arkada kalmasın...
Corona nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Çitoğlu, hastalanmadan önce salgınla mücadele için CİMER'e başvurmuş
Göz doktoru Ahmet Cevdet Çitoğlu, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ile savaşan meslektaşlarına destek için gönüllü oldu. Ancak ölümüyle acıya boğdu.
Dr. Çitoğlu, 67 yaşındaydı. Risk grubunda olmasına rağmen CİMER'e mektup yazdı. "Beni göreve alın" ifadesini kullandı. Ancak 3 Nisan'da öksürük ve ateş şikayetiyle oğlunun çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Covid olduğu anlaşıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı.