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    • Güncel
    • 25.04.2020 Gazete
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    Corona nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Çitoğlu, hastalanmadan önce salgınla mücadele için 'e başvurmuş

    Göz u Cevdet Çitoğlu, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ile savaşan meslektaşlarına destek için gönüllü oldu. Ancak ölümüyle acıya boğdu.

    'Göz'yaşı

    Dr. Çitoğlu, 67 yaşındaydı. Risk grubunda olmasına rağmen 'e mektup yazdı. "Beni göreve alın" ifadesini kullandı. Ancak 3 Nisan'da öksürük ve ateş şikayetiyle oğlunun çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Covid olduğu anlaşıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı.

    'da yaşayan Çitoğlu'nun en büyük hobisi balık tutmaktı.



    Twitter;
    İnsan gibi insandı. Çok yazık.

    Hocam giderken bile ders verdi.

    Sizi hiç unutmayacağız hoca.

    İşte kahraman bir Türk daha...

    Gözün arkada kalmasın...

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