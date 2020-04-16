Alaattin Çakıcı'nın siyasi görüşü nedir? Ankara'daki Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesi sonrası kaldığı cezaevinden gece saatlerinde tahliye edildi. Bu bağlamda Alaattin Çakıcı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Alaattin Çakıcı'nın siyasi görüşünü sizler için araştırdık. Peki, Alaattin Çakıcı'nın siyasi görüşü nedir? Alaattin Çakıcı ülkücü mü? Detaylar haberimizde... Alaattin Çakıcı 20 Ocak 1953 Trabzon doğumlu Türk organize suç örgütü lideridir. Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğan Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalanmıştı.
ALAATTİN ÇAKICI'NIN SİYASİ GÖRÜŞÜ NEDİR?
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz dönemde de rahatsızlanan Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etmişti.
Bahçeli, o dönem Habertürk ve Show TV ortak yayınında soruları cevaplamış, Çakıcı'yla olan yakınlığını şu sözlerle ifade etmişti;
''Cumhurbaşkanlığı adaylarının belirlenmesi sürecinde cezevinde tutuklu bulunan birisinin (Selahattin Demirtaş) aday olması ile ilgili gündeme taşınması, diğer siyasi partilerin de demokrasi ve özgürlük adına bu konu üzerinde görüşlerini çok açık olarak ifade etmesi, farkında olmadan Halkların Demokrasi Partisi veya PKK'nın siyasal uzantısı olan kuruluşlara açık destek verme gafleti ortaya çıktı.
Bunu 100 bin imza ile de yapabilirler, grubu olmasa da böyle yapabilirler, böyle gerekçeler ortaya çıktı. Eğer durum böyleyse yani 100 bin imza ile vatan hainleri, bölücüler, buna benzer unsurlar, aday olmayı düşünebileceklerse, o zaman Ülkücü camiada 100 bin imza toplamak suretiyle ülke ve ülkü sevdalısı olarak kabul ettiğimiz Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz için bu gayretin içerisine girebilirler. Bu insanları çok farklı takdim ediyorsunuz. Her defasında söyledim. Bunlar benim ülküdaşım. Bir tanesi şehidimizin oğludur. Devlet ve millet hizmetinde de bulunmuşlardır.''
ALAATTİN ÇAKICI BÖYLE TAHLİYE EDİLDİ
Ankara'daki Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesi sonrası kaldığı cezaevinden gece saatlerinde tahliye edildi.
*Tahliye sonrası ilk görüntüsü
ALAATTİN ÇAKICI GECE YARISI TAHLİYE EDİLDİ
Cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı da gece yarısı cezaevinden tahliye edildi. Çakıcı ve yakınlarından bulunduğu otomobiller, konvoy halinde kampüsten ayrıldı. Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne nakledildi. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakil oldu.
ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?
Alaattin Çakıcı 20 Ocak 1953 Trabzon doğumlu Türk organize suç örgütü lideridir. Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğan Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıktı.
ÇEK SENET TAHSİLATI
Babasını 12 Eylül döneminde İstanbul'un Gültepe semtindeki bir kahvehaneye yapılan silahlı baskında kaybeden Çakıcı, 1984'ten itibaren çek – senet tahsilatı yapan grupların liderliğini yapmaya başladı.
Eski eşi Uğur Çakıcı'nın Uludağ'da öldürülme emrini verdiği gerekçesiyle polis ve savcılık tarafından gıyabi tutuklu olarak aranan Çakıcı, ayrıca canlı yayında DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'le ilgili yaptığı açıklamalarıyla Flash TV'nin basılmasına neden oldu.
Borsacı Adil Öngen'in yaralanması, Pamukbank Genel Müdürü Burhan Karaçam'a yönelik lav silahlı saldırı olayı, Emin Cankurtaran'ın vurulması, Cavit Çağlar'a yönelik suikast planlaması, Engin Civan'ın vurulması eylemlerinin azmettiricisi olan Çakıcı, kendisi gibi yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Nurullah Tevfik Ağansoy'un öldürülmesi olayında da azmettirici olarak aranmaya başladı.
Çakıcı'nın firarda bulunduğu dönemde Palermo'da İtalyan mafyasının önde gelen aileleriyle bir toplantı yaptığı da tespit edildi. Çakıcı, 1998'in Şubat ayında Fransa'da yapılan bir operasyonda yakalanmaktan kılpayı kurtuldu.
ALAATTİN ÇAKICININ HÜKÜM GİYDİĞİ SUÇLAR
– Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
– 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.
– Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı.
– Uludağ'da, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.
Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören organize suç örgütü Lideri Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir açıklama yayınlamıştı.