ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?

Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 tarihinde Trabzon'un Fındıklı köyünde doğdu. Annesinin adı Şakire, babasının adı Ali'dir. Fahrettin ve Gençağa isimlerinde iki erkek kardeşi olan Alaattin Çakıcı'nın Gamze ve Leyla adlarında iki kız kardeşi vardır. Babası Ali Çakıcı, İstanbul'a göç etti. İstanbul'a göç eden aile Kağıthane ilçesinde Gültepe semtine yerleşti. Baba Ali Çakıcı burada bir kahvehane işletmeye başladı.

Gençlik döneminde bir süre cezaevinde kaldı. 1980 öncesinde baba Ali Çakıcı ve kardeşi Gençağa Çakıcı ile birlikte MHP Ülkü Ocaklarına dahil oldu. Alaattin Çakıcı 1979 yılında vuruldu, ancak olaydan yaralı olarak kurtuldu. Baba Ali Çakıcı bir saldırı sonucu 5 Mayıs 1980 yılında hayatını kaybetti. 1980 Askeri Darbesi ile birlikte tutuklandı.

MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılandı ve somut delil yetersizliğinden 1982 yılında serbest bırakılan Alaattin Çakıcı, 1982 yılında tahliye oldu.1987 yılında Alaattin Çakıcı, en parlak dönemini yaşıyordu. 3 – 12 Ağustos 1987 tarihleri arasında yurt dışına çıksa da 10 gün sonra Türkiye'ye döndü.

Alaattin Çakıcı, kendisine ASALA ile mücadele etme konusunda getirilen teklifi kabul etti. Kontr-terör dış ve iç operasyonlar birimi kapsamında özel askeri eğitime tabi tutulan Çakıcı, eğitim sonrasında tim komutanı olarak görevlendirildi. 1990 yılı Ekim ayında yaralama nedeniyle bir süre tutuklu kaldı. Çakıcı, Şubat 1995'te gazete ve televizyonlara bülten şeklinde faks çekti ve Dev-Sol lideri Dursun Karataş'ı öldüreceğini bildirdi.