Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı, önceki akşam bir televizyon programına evden bağlandı. İki hoca da salgınların tarihini anlattı. Programın ilerleyen dakikalarında ise ilginç anlar yaşandı.

Ortaylı konuşurken, Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı. Bu sırada araya giren sunucu "İlber Abi bir nokta koysan, Celal uyuyacak şimdi" ifadelerini kullandı. Ortaylı'nın "Evet, ben keseyim isterseniz çünkü çok uzadı" şeklindeki konuşmasının ardından Şengör, "Hocam siz konuşun ben sizi ilgiyle dinliyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları ise uyuyakalan Şengör'ü tiye aldı. İşte o yorumlardan bazıları: "Adam horul horul uyuyor", "Galiba yedikleri dokunmuş!", "Celal Şengör tam bir trol", "Canlı yayında uyuyakalmak mı pes doğrusu", "Benim gözümde şişirilmiş abartılmış bir insan."

DANGALAKLIK SEKTÖRÜ

Şengör, futbol dünyasını da 'Dangalaklık sektörü" diye niteledi. Şunları söyledi: Geçenlerde bir futbolcuya 222 milyon Euro ödendiğini duydum. Marifeti topa vurmaktan ibaret olan bir adama değer mi ya. Futbolseverler ise Celal Şengör'ün bu açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.