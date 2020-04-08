Akkuyu nerede? Akkuyu Nükleer Santrali nerede yapılacak? Türkiye'nin enerji sektöründe yapacağı dev atılım nükleer santral inşası için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akkuyu Nükleer Santral inşasında çalışmalar sürüyor. Peki, Akkuyu nerede? Nükleer santral nasıl çalışır? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili paylaşım yaptı. Albayrak, "70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor" dedi.

AKKUYU NEREDE?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı mahallesinin Akkuyu mevkiinde inşa edilecek olan nükleer enerji santraldir.

İnşasının tamamlanması halinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak. Türkiye, nükleer santralla ilgili ilk somut adımı, 12 Mayıs 2010'da attı. Rusya ile "Akkuyu Sahasında Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma" imzalandı. Anlaşma kapsamında, aynı yıl Akkuyu Nükleer AŞ kuruldu. Şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED olumlu kararını, EPDK'dan 49 yıl süreli elektrik üretim lisansını, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) sınırlı çalışma iznini aldı.