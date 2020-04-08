Akkuyu nerede? Akkuyu Nükleer Santrali nerede yapılacak? Türkiye'nin enerji sektöründe yapacağı dev atılım nükleer santral inşası için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akkuyu Nükleer Santral inşasında çalışmalar sürüyor. Peki, Akkuyu nerede? Nükleer santral nasıl çalışır? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili paylaşım yaptı. Albayrak, "70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor" dedi.
AKKUYU NEREDE?
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı mahallesinin Akkuyu mevkiinde inşa edilecek olan nükleer enerji santraldir.
İnşasının tamamlanması halinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak. Türkiye, nükleer santralla ilgili ilk somut adımı, 12 Mayıs 2010'da attı. Rusya ile "Akkuyu Sahasında Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma" imzalandı. Anlaşma kapsamında, aynı yıl Akkuyu Nükleer AŞ kuruldu. Şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED olumlu kararını, EPDK'dan 49 yıl süreli elektrik üretim lisansını, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) sınırlı çalışma iznini aldı.
Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 MW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek. Bin 200 megavatlık ilk ünitenin 2023 yılında işletmeye alınması hedefleniyor. Akkuyu sahasının nükleer santral alanı olarak belirlenmesi ise daha eskiye dayanıyor. Akkuyu sahası, 1976 yılında lisanslanırken, yer raporu güncellenerek Aralık 2013'te onaylandı.
Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 MW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek. Bin 200 megavatlık ilk ünitenin 2023 yılında işletmeye alınması hedefleniyor. Akkuyu sahasının nükleer santral alanı olarak belirlenmesi ise daha eskiye dayanıyor. Akkuyu sahası, 1976 yılında lisanslanırken, yer raporu güncellenerek Aralık 2013'te onaylandı.
20 milyar dolara mal olacak santralın maliyetinin tamamı Rusya Federasyonu'na bağlı devlet kurumları tarafından karşılanacak. Santralın 60 yıl işletmede kalması planlanıyor.
NÜKLEER SANTRAL NEDİR?
Nükleer santral, nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi üretmesidir. Fosil yakıtlı santraller, kömür, petrol gibi yakıt kullanırken, nükleer santraller, uranyumu parçalayarak enerji üretmektedirler. Bu santrallerin diğerlerinden farklı madde kullanması, güvenlik önlemlerinin daha da fazla alınması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Nükleer santraller, çalışma sistemindeki birincil çeşitliliklere göre farklı şekillerde isimlendirilmektedirler. Kaynar sulu, basınçlı ağır sulu ve basınçlı su reaktörü olarak adlar verilmektedir.
NÜKLEER SANTRAL NASIL ÇALIŞIR?
Nükleer santral, nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi üretmesidir. Fosil yakıtlı santraller, kömür, petrol gibi yakıt kullanırken, nükleer santraller, uranyumu parçalayarak enerji üretmektedirler. Bu santrallerin diğerlerinden farklı madde kullanması, güvenlik önlemlerinin daha da fazla alınması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Nükleer santraller, çalışma sistemindeki birincil çeşitliliklere göre farklı şekillerde isimlendirilmektedirler. Kaynar sulu, basınçlı ağır sulu ve basınçlı su reaktörü olarak adlar verilmektedir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.