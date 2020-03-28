Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 8 farklı ülkede yaşayan 50 gurbetçinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Yine dünya genelinde 151 vatandaşımızın tedavilerin devam ettiğini belirtti. 45 ülkeden 15 bin kişinin de Türkiye'ye getirildiğini sözlerine ekledi.
151 gurbetçi tedavi altında
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 8 farklı ülkede yaşayan 50 gurbetçinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Yine dünya genelinde 151 vatandaşımızın tedavilerin devam ettiğini belirtti. 45 ülkeden 15 bin kişinin de Türkiye'ye getirildiğini sözlerine ekledi.
- Güncel
- 28.03.2020
- Gazete
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