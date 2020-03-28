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151 gurbetçi tedavi altında

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 8 farklı ülkede yaşayan 50 gurbetçinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Yine dünya genelinde 151 vatandaşımızın tedavilerin devam ettiğini belirtti. 45 ülkeden 15 bin kişinin de Türkiye'ye getirildiğini sözlerine ekledi.

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151 gurbetçi tedavi altında
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 8 farklı ülkede yaşayan 50 gurbetçinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Yine dünya genelinde 151 vatandaşımızın tedavilerin devam ettiğini belirtti. 45 ülkeden 15 bin kişinin de Türkiye'ye getirildiğini sözlerine ekledi.

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