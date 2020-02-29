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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana çok sert yanıtı!

Son dakika haberi... 'nin lere Avrupa kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci, Türkiye-Yunanistan sınırına akın etti. Yunanistan mültecileri gaz bombalarıyla karşıladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye’ye yönelik uluslararası hukuk çıkışına gereken cevaı Dışişleri Bakanı MEvlüt Çavuşoğlu verdi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 17:42
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 17:49
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Türkiye’den Yunan bakana sert mülteci yanıtı!

'nin sınırlarını açmasının ardından sınıra akın eden binlerce Suriyeli'ye, Yunan makamları gaz bombalarıyla karşılık verdi.

Sınırdaki karmaşa devam ederken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik uluslararası hukuk çıkışında bulunmuştu. Dendias'a yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

"UTANMADAN BİZE DERS VERİYOR"
Çavuşoğlu, Twitter'dan verdiği yanıttı şu ifadeleri kullandı:

"Bakın utanmadan bize kim uluslararası hukuk dersi veriyor! Utanmadan kapılarına yığılmış binlerce masumun üzerine göz yaşartıcı gaz bombaları atıyor. Bizim insanların ülkemizi terk etmesini durdurma görevimiz yok ama Yunanistan'ın onlara insan gibi davranma görevi var!"

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