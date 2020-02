Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından sınıra akın eden binlerce Suriyeli'ye, Yunan makamları gaz bombalarıyla karşılık verdi.

Sınırdaki karmaşa devam ederken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik uluslararası hukuk çıkışında bulunmuştu. Dendias'a yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.



Look who's lecturing us on international law! They're shamelessly throwing tear gas bombs on thousands of innocents piled at their gates. We don't have an obligation to stop people leaving our country but #Greece has the duty to treat them as human beings! https://t.co/Av0v5GIy5o pic.twitter.com/C9ceVnlx4f