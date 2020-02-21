Asalak sözüne suç duyurusu

İBB'den çıkarılan işçiler, kendileri için 'Asalak' diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i şikayet etti. İşçiler Özel'in 'hakaret' ve 'iftira' suçlarını işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. İBB'den çıkarılan işçiler, kendileri için 'Asalak' diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i şikayet etti. İşçiler Özel'in 'hakaret' ve 'iftira' suçlarını işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi.
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