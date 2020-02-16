Bugünkü
Takvim

İngiliz Mirror () gazetesi muhabiri, 'yla 'da bir araya geldi

İngiliz Mirror () gazetesi muhabiri Andy Lines, Papa 2. Jean Paul'e suikast düzenleyen 'yla 'da yaşadığı apartman dairesinde bir araya geldi.

İngiliz’in 'Ayna'sı
İngiliz Mirror () gazetesi muhabiri Andy Lines, Papa 2. Jean Paul'e suikast düzenleyen 'yla 'da yaşadığı apartman dairesinde bir araya geldi.



Ağca'nın sokak hayvanlarına bakarak geçirdiği yeni hayatı anlatılan haberde, Papa'nın hayatta kalmasından duyduğu rahatlamaya vurgu yapıldı. Ağca, "Papa 2005'te öldüğünde en iyi arkadaşım ölmüş gibi hissettim" dedi.



Ağca, Mirror gazetesinin küpürüyle poz verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel İngiliz Mirror (Ayna) gazetesi muhabiri, Mehmet Ali Ağca'yla İstanbul'da bir araya geldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri