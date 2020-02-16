İngiliz Mirror (Ayna) gazetesi muhabiri Andy Lines, Papa 2. Jean Paul'e suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca'yla İstanbul'da yaşadığı apartman dairesinde bir araya geldi.
Ağca'nın sokak hayvanlarına bakarak geçirdiği yeni hayatı anlatılan haberde, Papa'nın hayatta kalmasından duyduğu rahatlamaya vurgu yapıldı. Ağca, "Papa 2005'te öldüğünde en iyi arkadaşım ölmüş gibi hissettim" dedi.
Ağca, Mirror gazetesinin küpürüyle poz verdi.
Ağca'nın sokak hayvanlarına bakarak geçirdiği yeni hayatı anlatılan haberde, Papa'nın hayatta kalmasından duyduğu rahatlamaya vurgu yapıldı. Ağca, "Papa 2005'te öldüğünde en iyi arkadaşım ölmüş gibi hissettim" dedi.
Ağca, Mirror gazetesinin küpürüyle poz verdi.
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