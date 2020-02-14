Müdürü hedef göstermişler Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi. Aralarında üniversite görevlileri ve polis memurlarının da olduğu 27 şüpheli hakkında, katille irtibatlı oldukları gerekçesiyle yakalanmaları için operasyon başlatıldı.

Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi. Aralarında üniversite görevlileri ve polis memurlarının da olduğu 27 şüpheli hakkında, katille irtibatlı oldukları gerekçesiyle yakalanmaları için operasyon başlatıldı. TÜM MANŞETLER