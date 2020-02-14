Müdürü hedef göstermişler

Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi. Aralarında üniversite görevlileri ve polis memurlarının da olduğu 27 şüpheli hakkında, katille irtibatlı oldukları gerekçesiyle yakalanmaları için operasyon başlatıldı.
- Güncel
- 14.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.