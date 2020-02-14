Bugünkü
Takvim

Müdürü hedef göstermişler

Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi. Aralarında üniversite görevlileri ve polis memurlarının da olduğu 27 şüpheli hakkında, katille irtibatlı oldukları gerekçesiyle yakalanmaları için operasyon başlatıldı.

Müdürü hedef göstermişler
Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi. Aralarında üniversite görevlileri ve polis memurlarının da olduğu 27 şüpheli hakkında, katille irtibatlı oldukları gerekçesiyle yakalanmaları için operasyon başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Müdürü hedef göstermişler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri