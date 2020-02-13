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Hortum Halit zor durumda

CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki 22 milyon liralık yolsuzluk soruşturması hız kazandı. Tutuklanan muhasebe çalışanı Reşat Elgin, 14 sayfalık ifadesinde belediyenin nasıl hortumlandığını anlattı. Gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in 2 gün daha sorgulanacağı açıklandı.

Hortum Halit zor durumda
CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki 22 milyon liralık yolsuzluk soruşturması hız kazandı. Tutuklanan muhasebe çalışanı Reşat Elgin, 14 sayfalık ifadesinde belediyenin nasıl hortumlandığını anlattı. Gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in 2 gün daha sorgulanacağı açıklandı.

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