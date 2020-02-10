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  • 10.02.2020 19:26
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 19:26

Bilecik'te akıl hastası adam karısını öldürdü

’in Manyas ilçesinide akıl hastası adam karısını bıçaklayarak öldürdü. Çiftin dört çocuğundan ikisinin evli olduğu, iki küçük kızlarının ise Manyas'ta lisede okudukları açıklandı.

Akıl hastası adam karısını öldürdü

Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde, Barış Sargın (39) ile evinin yakınlarında alkol alarak gürültü yaptıkları ileri sürülen A.O, T.U. ve E.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası şahıslardan biri Barış Sargın'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sargın'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma A.O, T.U. ve E.E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Barış Sargın'ın iki çocuğu olduğu öğrenildi.

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