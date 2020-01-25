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  • 25.01.2020 13:16
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 13:16

Son dakika: lideri Putin, 'daki nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Son dakika haberi... Devlet Başkanı , 'daki nedeniyle Başkan 'a taziye mesajı gönderdi. Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a, gönderdiği telgrafla 'daki de hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

ALİYEV'DEN, ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI
, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı 'a taziye mesajı gönderdi.

Elazığ'daki yıkıcı depremin çok sayıda can kaybına ve yıkıma neden olmasına son derece üzüldüğünü belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mektubunda "Sayın Cumhurbaşkanı, Sevgili kardeşim. Bu, zor zamanda her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin" ifadeleri yer aldı.

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