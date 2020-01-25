6.8'lik deprem sonrası Elazığlılar diken üstünde! Geceyi böyle geçirdi
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor salonları, park ve bahçeler ile konferans salonlarına sığındı.
25.01.2020 08:35
- Son Güncelleme: 25.01.2020 08:37
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yakup Kılıç Spor Salonu'nun kapıları depremzedeler için açıldı. Burada soğuktan korunmaya çalışanlara battaniye dağıtıldı, sıcak çorba ikramında bulunuldu.
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