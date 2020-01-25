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6.8'lik deprem sonrası Elazığlılar diken üstünde! Geceyi böyle geçirdi

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor salonları, park ve bahçeler ile konferans salonlarına sığındı.

25.01.2020 08:35 - Son Güncelleme: 25.01.2020 08:37
6.8'lik deprem sonrası Elazığlılar diken üstünde! Geceyi böyle geçirdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yakup Kılıç Spor Salonu'nun kapıları depremzedeler için açıldı. Burada soğuktan korunmaya çalışanlara battaniye dağıtıldı, sıcak çorba ikramında bulunuldu.

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6.8'lik deprem sonrası Elazığlılar diken üstünde! Geceyi böyle geçirdi

Ailesiyle spor salonuna sığınan Kürşat Altık, evde oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük bir panik yaşadıklarını belirtti.

6.8'lik deprem sonrası Elazığlılar diken üstünde! Geceyi böyle geçirdi

Dua ederek sarsıntının geçmesini beklediklerini ifade eden Altık, "Depremin bitmesini bekledik ama bitmeyince 5. kattan aşağı inmek zorunda kaldık.

6.8'lik deprem sonrası Elazığlılar diken üstünde! Geceyi böyle geçirdi

Bir süre buraya sığındık, sonra tekrar eve gittik ancak artçı şoklar olunca tekrar buraya gelmek zorunda kaldık. Allah beterinden saklasın, tüm Elazığlılara geçmiş olsun." dedi.

6.8'lik deprem sonrası Elazığlılar diken üstünde! Geceyi böyle geçirdi

Hatun Göçer ise deprem nedeniyle evlerinde hasar oluştuğunu, güvenli olmadığı için evlerine giremediklerini aktararak, "Şiddetli bir deprem oldu, eve giremedik. Evimin duvarları yıkıldı, tuğlalar kırıldı. Deprem olduğundan beri dışarıdayız." diye konuştu.

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