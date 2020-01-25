6.8'lik deprem sonrası Elazığlılar diken üstünde! Geceyi böyle geçirdi

Hatun Göçer ise deprem nedeniyle evlerinde hasar oluştuğunu, güvenli olmadığı için evlerine giremediklerini aktararak, "Şiddetli bir deprem oldu, eve giremedik. Evimin duvarları yıkıldı, tuğlalar kırıldı. Deprem olduğundan beri dışarıdayız." diye konuştu.