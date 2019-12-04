5 Aralık Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili son dakika Ankara Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Ankara hava durumu için meteoroloji uyarıyı verdi. Bugün Ankara'ya kar yağacak, saatlik hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. beklenmediği Ankara'da okulların tatil olması beklenmiyor. Fakat son kararı Ankara Valiliği verecek. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Ankara'da kar tatili var mı?

ANKARA'DA YARIN 5 ARALIK PERŞEMBE KAR TATİLİ VAR MI? OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün Ankara'ya kar yağacak, saatlik hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. beklenmediği Ankara'da okulların tatil olması beklenmiyor. Fakat son kararı Ankara Valiliği verecek.

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