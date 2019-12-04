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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 19:01

'da yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

5 Aralık 'da yarın okullar tatil mi? Ankara'da yarın okullar tatil mi 5 Aralık Ankara'da kar tatili var mı? Ankara Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Ankara'da yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Ankara'da Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekte, sabah saatlerinde görülecek pus ve sis hadisesi ile birlikte gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Ankara'da kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Peki, Ankara'da kar yağışı ne zaman olacak? İşte Ankara 5 günlük raporu....

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

5 Aralık Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili son dakika Ankara Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Ankara hava durumu için meteoroloji uyarıyı verdi. Bugün Ankara'ya kar yağacak, saatlik hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. beklenmediği Ankara'da okulların tatil olması beklenmiyor. Fakat son kararı Ankara Valiliği verecek. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Ankara'da kar tatili var mı?

ANKARA'DA YARIN 5 ARALIK PERŞEMBE KAR TATİLİ VAR MI? OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün Ankara'ya kar yağacak, saatlik hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. beklenmediği Ankara'da okulların tatil olması beklenmiyor. Fakat son kararı Ankara Valiliği verecek.

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