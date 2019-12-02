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Adana’daki bomba Suriye’den patlatılmış

Adana'da, eğlence mekanlarının yoğunlukta bulunduğu caddeye bırakılan plastik patlayıcının müzik kutusu içine gizlendiği ve 664 kilometre uzaklıktaki Kamışlı'dan, bombaya yerleştirilen telefonun aranmasıyla patlatıldığı belirlendi. Patlayıcıyı bırakıp kaçan YPG'li terörist Ali Abdullah El Halaf (31) ise yakalandı.

Adana’daki bomba Suriye’den patlatılmış
Adana'da, eğlence mekanlarının yoğunlukta bulunduğu caddeye bırakılan plastik patlayıcının müzik kutusu içine gizlendiği ve 664 kilometre uzaklıktaki Kamışlı'dan, bombaya yerleştirilen telefonun aranmasıyla patlatıldığı belirlendi. Patlayıcıyı bırakıp kaçan YPG'li terörist Ali Abdullah El Halaf (31) ise yakalandı.

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