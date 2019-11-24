

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Büyükanıt için dün Büyük Selimiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile emekli askerler, siyasetçiler ve çok sayıda kişi katıldı. Yaşar Büyükanıt cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı.

Cenazeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Genelkurmay eski Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök , Işık Koşaner ve İlker Başbuğ da katıldı.Bengü Büyükanıt, 4 günde anne ve babasını kaybetti.