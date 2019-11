İşte Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin 'in bugünkü "Haddini bşl Türkiye " adlı köşe yazısının tamamı:İYİ Parti lideri Meral Akşener 'in 'haddinin bildirilmesini' CHP lideri Kılıçdaroğlu 'nun 'paketlenmesini' istedikleri kişinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğunu düşünüyorsanız, fena halde yanılıyorsunuz.Yalın ve saf gerçek tam olarak MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un söylediği gibidir:Albayrak'ın şahsında hedef alınan, haddinin bildirilmesi istenen ve hatta paketlenmesi talep edilen bizzat Türkiye Cumhuriyeti'dir. CHP ve İyi Parti liderlerinin tam da Cumhurbaşkanının kritik ABD ziyareti öncesinde bir kez daha Albayrak üzerinden taarruza geçmeleri sürpriz değil.Yakın dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözetip, ABD'yi karşısına aldığı tüm kritik dönemeçlerde hedefe konulan isim hep Berat Albayrak oldu. Bugün de aynı oyun sahneleniyor.Eğer Albayrak, ABD'nin tepkisini çekmemek için Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak stratejik önemdeki Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesini hayata geçirmeseydi hedef falan olmazdı.Türkiye ve Rusya'nın proje üzerinde anlaştığı gün hem yahoo hem gmail hesapları hacklendi.Klasikna maruz kaldı.Enerji Bakanı olarak görev yaparken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arayacak bir sondaj gemisi olmamasını kendisine dert etmeseydi belki de böylesine iğrenç yalan ve iftiralarla karşılaşmayacaktı. O geminin alınma sürecinde yaşananlar, FETÖ'nün sivil ve askeri bürokrasideki militanlarının engel olmak için sergilediği ihanetler bir köşe yazısına sığmayacak kadar çok. Albayrak geri adım atsın diye her şeyi yaptılar. Ama o gemi alındı, Akdeniz'de sondaj başladı.Türkiye, Doğu Akdeniz'de asker dahil tüm gücüyle varlık göstereceğini dünyaya ilan etti. Kıbrıs Rum tarafının onayıyla ada açıklarında doğalgaz aramaya niyetlenen İtalyan gemisi Saipem'i Türk savaş gemileri karşıladı.Albayrak yine hedefteydi.Bu kez ailesi üzerinden yıpratılmaya çalışıldı. Türk ekonomisini eskisinden farklı bir anlayışla idare etti.Uzun yıllardır Türkiye'den iyi para kazanan piyasalar ekonominin yeni kaptanından doğal olarak memnun kalmadı.Türk ekonomisi Ağustos 2018'den Mart 2019'a kadar geçen süreçte tam 4 kez dış kaynaklı operasyonlarla çökertilmeye çalışıldı. Doları 10 lira yapma ve Türkiye'yi batırma planı alınan önlemler ve yerinde müdahalelerle engellendi. Son faiz indirimi kararları ve artık Türkiye karşıtı kredi derecelendirme kuruluşlarının bile görmezden gelemediği ekonomideki toparlanma işaretleri Albayrak'ı yeniden hedef haline getirdi. Ordu'da yaptığı bir konuşma çarpıtılarakbaşlığıyla servis edildi. İlginçtir bu yalanı ilk sahiplenenler iki siyasi parti lideri oldu. Hadi iyi niyet gösterip onların siyasi hırslarıyla gerçekleri göremediklerini düşünelim.Ama şunu asla unutmayalım.Tarihin bu döneminde batı emperyalizminin haddini bilmesini istedikleri, mümkünse paketlemeyi planladıkları ülke Türkiye Cumhuriyeti..

MHP'Lİ CEMAL ENGİNYURT'TAN BERAT ALBAYRAK'A DESTEK!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Ordu'daki konuşması sırasında hiç kimseye "terörist" demediğini belirterek, "Berat Albayrak sizin gibi Amerikan payandası değildir" dedi.





TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Ordu ziyareti kapsamında katıldığı bir programda yaptığı konuşmanın bazı kesimler tarafından farklı yerlere çekildiğini söyledi. Bakan Albayrak'ın konuşmasında Türkiye için güzel günlerin geleceğini müjdelediğini kaydeden Enginyurt, "Berat Albayrak asla hiç kimseye 'terörist' demedi. Berat Albayrak Ankara'dır, cumhuriyettir; sizin gibi Amerikan payandası değildir" dedi.