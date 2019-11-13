

MHP Ordu milletvekiili Cemal Enginyurt, Meclis'te yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak Ordu'daki sözlerini çarpıtan algı operasyoncularına tepki gösterdi.

MHP'li Cemal Enginyurt, "Sayın Albayrak vatandaşa terörist dememiştir. Berat Albayrak Ankara'dır, Cumhuriyet'tir. Bakan Albayrak sizin gibi ABD payandası değildir." dedi.

A HABER YAYININA KATILDI

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında yapılan algı operasyonlarına A Haber ekranlarında cevap verdi.





BAKAN ALBAYRAK 2019'U,2020'Yİ VE 2021'İ ÇOK GÜZEL ANLATTI

İşte Cemal Enginyurt'un o sözleri: ''Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat Albayrak'ı 'Ordu değişiyor, Türkiye değişiyor' programı kapsamında Ordu'da misafir ettik. Sayın bakan, bana göre güzel bir sunum yaptı. Türkiye tablosunu hakikaten içimizi ferahlatacak ve aydınlatacak bilgilerle donattı. Dolayısıyla sayın bakan konuşmasını yaparken 2019'u, 2020'yi ve 2021'i çok güzel anlattı. Ve bir örnek verdi dedi ki, ''2018'de çok kötü günler yaşadık. Bir adamın bir tweetiyle 11 Ağustos 2018'de dolar 7.25'i gördü, birileri sevindi, mutlu oldu. 'Dolar 10 liraya çıkacak, 12 liraya çıkacak diyerek dolar toto oynadılar, ekonomik karamsar tablolar çizdiler, lakin ben, ekibim ve arkadaşlarım yılmadık, mücadele ettik. Netice itibariyle Barış Pınarı Harekatı başladığı gün aynı adam yine gecede 10 tweet attı fakat dolar 5.80'i geçmedi. Bütün bunlara rağmen birileri televizyon ekranlarında ''Ülke battı, batıyor'' demeye devam etti.."

ALBAYRAK ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR

MHP Ordu Mileltvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında yapılan algı operasyonlarına A Haber ekranlarında cevap verdi.

A Haber yayınına katılan Enginyurt, Bakan Albayrak'ın ülke ekonomisi için yaptıklarının övgüyü hak ettiğini belirtti.