Suudi kanalından alçak hakaret

Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri olan Suudi televizyon kanalı MBC, Türk dizileri açık ara en çok izlenen yapımlar arasında olmasına rağmen geçtiğimiz yıllarda yayından kaldırmıştı. Kanal yeni bir skandala imza atarak Memlüklerin son dönemini konu alan dizisinde Osmanlı'yı "işgalci" olarak tanımladı.
- Güncel
- 05.11.2019
- Gazete
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