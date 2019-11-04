Başkomutan Erdoğan sınırda vatan nöbetindeki Mehmetçiğe moral verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Barış Pınarı Haraketı'nın komuta merkezinin bulunduğu Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte saat 12.30'da uçakla GAP Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan Erdoğan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki KKK Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
ASKERLERİ SELAMLADI
Operasyon bölgesinde görevli subaylar, video konferans yöntemiyle Erdoğan'a bilgi sundu.
Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Aldığı brifingin ardında sokağa çıkıp vatandaşlarla bir araya geldi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.