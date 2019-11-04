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Başkomutan Erdoğan sınırda vatan nöbetindeki Mehmetçiğe moral verdi

Başkan Erdoğan, 'ya sürpriz bir ziyaret yaptı. 'nın yönetildiği 'nde komutanlardan bilgi aldı. Sınır bölgesinde nöbet tutan Mehmetçikler'e moral dağıttı. Daha sonra çarşıya çıkarak halkın arasına karıştı. Sevgi gösterileri ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Barış Pınarı Haraketı'nın komuta merkezinin bulunduğu 'ya ziyarette bulundu. Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkanı , Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte saat 12.30'da uçakla GAP Havalimanı'na indi. Erdoğan, havalimanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan Erdoğan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki KKK 'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



ASKERLERİ SELAMLADI
Operasyon bölgesinde görevli subaylar, video konferans yöntemiyle Erdoğan'a bilgi sundu.



Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da 20'nci 'nı ziyaret etti. Aldığı brifingin ardında sokağa çıkıp vatandaşlarla bir araya geldi...


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