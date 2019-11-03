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  • Son Güncelleme: 03.11.2019 17:36

Başkan Erdoğan'a 'da sevgi seli!

Başkan , sınırı ziyaret ederek hakkında bilgiler aldı. Ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Başkan Erdoğan, vatandaşların yoğun bir ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınırı ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgiler aldı. Ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Başkan Erdoğan, vatandaşların yoğun bir ilgisiyle karşılaştı.

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