Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınırı ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgiler aldı. Ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Başkan Erdoğan, vatandaşların yoğun bir ilgisiyle karşılaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınırı ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgiler aldı. Ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Başkan Erdoğan, vatandaşların yoğun bir ilgisiyle karşılaştı.
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