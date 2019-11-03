Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınırı ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgiler aldı. Ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Başkan Erdoğan, vatandaşların yoğun bir ilgisiyle karşılaştı.