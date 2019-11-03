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  • Son Güncelleme: 03.11.2019 19:42

20. bölüm canlı izle

ekranlarının sevilen dizisi dizisi bu akşam üyle izleyici karşısına çıkıyor. Kimse Bilmez yeni bölümde neler yaşanacak? Kimse Bilmez 20. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

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ekranlarının sevilen dizisi dizisi bu akşam üyle izleyici karşısına çıkıyor. Kimse Bilmez yeni bölümde neler yaşanacak? Kimse Bilmez 20. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

UYGAR KABUSU BİTTİ Mİ?
Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmak için Kurtbey'i tehdit eder. Hapisten çıkabilmek için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar, başarılı olabilecek mi? Kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali, yeni bilgilere ulaşır. Ali'nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni bir plan hazırlar. Özlem yıllardır sakladığı büyük sırrını oğluna anlatır. Özlem, Ali'ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali'yi sevmeye başlar. Yıllar sonra ikinci kez girdiği Ali'nin hayatından Sevda'yı çıkarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadınla evlenmek için her yolu deneyen Pilot'un karşısına yeni bir engel çıkar. Üstelik bu engel, İlhan'ın da bilgisi dahilindedir. Pilot ve Duygu aşkı ayakta kalabilecek mi?

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