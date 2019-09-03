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Başkan Erdoğan: açılışını provoke ettiler

Başkan Erdoğan, Açılış Töreni’nde önemli mesajlar verdi. ’ye gelmeyen barolara tepki gösterdi. “Birtakım barolar, adli yıl açılışını sırf mekandan dolayı provoke ediyor” dedi ve ekledi: Yargıtay ve TBB Başkanımızı, provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle tebrik ediyorum...



2019-2020 Açılışı Töreni, dün Cumhurbaşkanlığı si'nde yapıldı. Törene 24 baronun temsilcisi katılırken, 55 baronun temsilcisi törende yer almadı. Törene katılan Başkan , şu ifadeleri kullandı:

İTHAMLAR TEMELSİZ: Yeni yönetim sistemimizde yürütmenin de temsilcisi olan Cumhurbaşkanına kuvvetler ayrılığı konusunda yöneltilen ithamların çoğu temelsizdir. Yargı üzerinden, milletten ve hukuktan aldığı yetkiyle görevini yapan yürütme erki ile onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanına saldırmak, aslında doğrudan siyasal alanı hedef almaktır.

DEMOKRATİK DURUŞ: Birtakım baroların adli yıl açılışını, sırf mekanından dolayı provoke ettiler. Bu mekan şahsıma ait değil. Bu mekana her zaman söylediğimi gibi milletin evi ve devletin tüm kurumları bu mekanı rahatlıkla kullanma hakkına sahiptir. Yargıtay ve Başkanlarımızı, bu bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.

YARGI REFORMU: Reform belgesindeki hedeflerimizi hayata geçirmek için hazırlıklarımız son aşamasına geldi. Devam ettireceğimiz dinamik reform süreciyle, demokrasimizi güçlendirecek, milli iradenin üstünlüğünü daha da pekiştireceğiz.

'NİN TUTUMU TAM BİR SKANDALDIR
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, AB Komisyonu'nun Türkiye raporunda Türk yargısı bağımsızlığına dair ifadeleri eleştirdi: "Yargı bağımsızlığı kavramını terör örgütüne bağlılık olarak anlayan İlerleme Raporu'ndaki ifadeler, raporu değersiz bir kağıt parçasına dönüştürmüştür. AB'nin bu tutumu, hukuk derslerinde okutulacak tam bir skandaldır."



Erdoğan, Feyzioğlu'na teşekkür etti.

İDEOLOJİK GÖZLÜKLERLE BAKIYORLAR
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı şunları söyledi: "Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır. Bugün bunun için buradayız. İdeolojik gözlüklerle bize ideolojilerine uygun roller biçmek isteyenleri düşünmeye davet etmek zorundayız."

HASAN AY

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