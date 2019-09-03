2019-2020 Adli Yıl Açılışı Töreni, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Törene 24 baronun temsilcisi katılırken, 55 baronun temsilcisi törende yer almadı. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
İTHAMLAR TEMELSİZ: Yeni yönetim sistemimizde yürütmenin de temsilcisi olan Cumhurbaşkanına kuvvetler ayrılığı konusunda yöneltilen ithamların çoğu temelsizdir. Yargı üzerinden, milletten ve hukuktan aldığı yetkiyle görevini yapan yürütme erki ile onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanına saldırmak, aslında doğrudan siyasal alanı hedef almaktır.
DEMOKRATİK DURUŞ: Birtakım baroların adli yıl açılışını, sırf mekanından dolayı provoke ettiler. Bu mekan şahsıma ait değil. Bu mekana her zaman söylediğimi gibi milletin evi ve devletin tüm kurumları bu mekanı rahatlıkla kullanma hakkına sahiptir. Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlarımızı, bu bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.
YARGI REFORMU: Reform belgesindeki hedeflerimizi hayata geçirmek için hazırlıklarımız son aşamasına geldi. Devam ettireceğimiz dinamik reform süreciyle, demokrasimizi güçlendirecek, milli iradenin üstünlüğünü daha da pekiştireceğiz.
AB'NİN TUTUMU TAM BİR SKANDALDIR
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, AB Komisyonu'nun Türkiye raporunda Türk yargısı bağımsızlığına dair ifadeleri eleştirdi: "Yargı bağımsızlığı kavramını terör örgütüne bağlılık olarak anlayan İlerleme Raporu'ndaki ifadeler, raporu değersiz bir kağıt parçasına dönüştürmüştür. AB'nin bu tutumu, hukuk derslerinde okutulacak tam bir skandaldır."
Erdoğan, Feyzioğlu'na teşekkür etti.
İDEOLOJİK GÖZLÜKLERLE BAKIYORLAR
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu şunları söyledi: "Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır. Bugün bunun için buradayız. İdeolojik gözlüklerle bize ideolojilerine uygun roller biçmek isteyenleri düşünmeye davet etmek zorundayız."
HASAN AY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.