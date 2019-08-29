Balıkesir'de Kaz Dağları'nın etekleri villalarla doldu, taştı. Pelitköy'de inşaat için ağaç kıyımı yapıldı. Uyanık bir müteahhit ise binaları yeşile boyadı. Talanı gizleyeceğini sandı. Ancak yakalandı!
- Güncel
- 29.08.2019
- Gazete
Yeşil köy
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