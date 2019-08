CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir adayları tanıtım töreninde, "Hiç kimsenin aşıyla işiyle, ekmeğiyle oynamayacağız" ifadesini kullanmıştı. Fakat Kılıçdaroğlu verdiği sözü çok çabuk unuttu. Neredeyse her CHP'li belediyede görülen işçi kıyımı furyasına geçtiğimiz haftalar CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da katılmıştı.

ÖNCE MEDYA AŞ...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Medya AŞ'deki, 184 personelin 50'sinin işine son verdi. İşine son verilenler, kendilerine gerekçe gösterilmediğini ve haksız işten çıkarmalar olduğunu belirtmişti.

İETT'DE KIYIM

İstanbul'da toplu taşımada işçi kıyımı için hareket başladı. Avrupa yakasında bütün noktalara sefer gerçekleştiren 850 İETT şoförünün sözleşmesi 31 Ağustos itibari ile sonlandırılacak. İstanbul İETT Ayazağa Garajı'nda görevli ve şoför ve diğer işçiler, kendilerine ulaşan "İşten çıkarma" tebligatı ile şoke oldu. İETT adına çalışan Beydağ-Hanzade firması, 850'si şoför olmak üzere bin çalışanına ihale sözleşme tarihinin 30 Ağustos'ta biteceğini, bu nedenle de çalışanların işlerine son verileceğini belirtti.

SONRA BELTUR...

Bugün bir İBB'den bir işçi kıyımı haberi daha geldi. İmamoğlu, BELTUR çalışanlarının işine son verdi. Bugün Ekrem İmamoğlu tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden BELTUR'da çalışan 175 kişinin işine son verildi.



İMAMOĞLU'NDAN 23 HAZİRAN GECESİ "KARDEŞLİK VE LİYAKAT" NİDALARI

23 Haziran'da seçim sonuçları ardından kameraların karşısına geçen Ekrem İmamoğlu, "Artık önyargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden, her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir. Partiler kutsal yapılar değildir. Tabu değildir. Dünyaya farklı bir pencereden baksa da temel amacı milletinin kalkınması ve mutluluğu için çalışan yapılar olmasıdır. Yani partiler bir amaç değildir, hizmette araçtır. Bunu her vatandaşımın bilmesini, duymasını istiyorum. Partiler gibi liderleri de kutsal değildir. Bir parti başkanı, bir belediye başkanı ya da bir cumhurbaşkanı, fark etmez, onları kutsallaştırmak, milletin üzerinde bir yere konumlandırmak asla doğru değildir. Liderlerin yeri milletlerin üstü değil, içinde olmayı gerektirir. En büyük millettir, çünkü egemenlik kayıtsız şartsız sadece ve sadece milletindir. Milyonlarca oy almak, çok büyük sevgi gösterilerine mahzar olmak, iltifatlar duymak liderlerin ayaklarını yerden asla kesmemeli. Aksine mahcup etmeli. Başta kendim gösterilen bu ilgi ve büyük sevgi karşısında ancak boynumu bükerim. Rahmetli dedem 'makamın büyüdükçe boynun bükülsün' derdi. Yolum o yoldur. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım." demişti.

KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZÜ UNUTTU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu verdiği namus sözünü unutalı çok oldu.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE CADI AVI

ESENYURT

Önce işçi ve memurlara tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla sendika değiştirme baskısı yapan CHP'li belediyeler ikinci aşamaya geçip işçileri kapının önüne koydu. Esenyurt Belediyesi'nin fotoğrafçısı Burak Okuyucu, belediye CHP'ye geçince kovuldu. Okuyucu sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "Şimdi en doğal hakkım soruyorum; Seçim öncesi söz vermiştiniz. Hiçbir belediye personelini işten çıkarmayacağım diye" notunu yazarak Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

İZMİR TORBALI

CHP'li belediyelerde işçi kıyımı tam gaz devam ediyor. Seçimlerin öncesinde "Hiçbir işçinin işiyle aşıyla oynamayacağım, kimseyi işten çıkarmayacağım" diye söz veren CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, tam 425 çalışanı işten çıkardı.

ADANA

CHP'li Başkan Zeydan Karalar, 1.750 çalışanın işten atılması için e-mail ile talimat verdi. Karar, çalışan ve ailelerinin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı zehir etti.

ANTALYA

Seçimlerden önce "işten çıkarma yok" diyerek seçmeni ve işçiyi aldatan CHP'li belediyelerde sürgün ve işçi kıyımı devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bayram öncesi 44 işçi sürgün edildi, 100 kişilik yeni sürgün listesi hazırlandı. Bir ayda 71 kişi işten çıkarıldı.

Bolu'da 97 işçi işten çıkarıldı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde CHP'li belediye başkanı koltuğa oturur oturmaz 143 işçinin işine son verdi. Antalya'nın Finike ilçesinde de CHP'li başkanın ilk işi belediye personelini sürgün etmek oldu. 60 belediye personeli sulama kanallarının temizliği için görevlendirildi. Antalya Döşemaltı Belediyesi'nde de sürgüne gönderilen işçi sayısı 100'ü buldu. Edirne'nin Enez ilçesinde ise 24 işçinin yeri değiştirildi. 4 işçi işten ayrıldı.

CEYHAN'DA 143 KİŞİ İŞİNDEN OLDU

Adana'nın Ceyhan İlçesinde, mazbatasını alır almaz, Koruma Uygulamaları ve Denetim Büroları'nda (KUDEB) görevli 11 kişinin işine son veren CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar, önceki gün de 132 kişiyi işten çıkarttı. Belediyede halkla ilişkiler bölümünde görev yapan Ayşe Dürüst, "Sosyal medyada profilimdeki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırmamı istediler. Kaldırmayacağımı söyleyince işime son verdiler" dedi..

KURAN'A EL BASTI, İŞÇİYİ KAPININ ÖNÜNE KOYDU

31 Mart öncesinde hiçbir işçinin işten çıkartılmayacağına dair noterden taahhütname veren, seçimi kazanınca da Kur-an'ı Kerim ve Türk Bayrağı'na el basarak göreve başlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen hafta 97 temizlik işçisinin işine son verdi. İşçilerden Barış Yiğit, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İZMİR KEMALPAŞA

İzmir'de 31 Mart seçimleri ile AK Parti'den CHP'ye geçen Kemalpaşa Belediyesi 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından işçi kıyımına devam etti. Daha önce 20 personeli temizlik işleri, park ve bahçeler ile otopark bölümlere sürerek mobbing uygulayan, 7 personeli de işten atan CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 4 işçinin daha işine son verdi.

BOLU BELEDİYESİ

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, 97 temizlik işçisini işten çıkardı. İşçiler, belediye binasının önünde çadır kurarak eylem başlattı.

İZMİR MENEMEN

Menemen Belediyesi'nde CHP'li başkanın 284 kişiyle birlikte işten attığı Bayram Akbaş, Kılıçdaroğlu'na 'kimse çıkarılmayacak' diye verdiği namus sözünü hatırlatmak üzere yollara düştü.

