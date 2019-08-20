Seçimleri kazandığı günden bu yana İstanbul'dan daha çok farklı illerde olması, kendi atadığı isimleri ertesi gün görevden alması, bir türlü bitmeyen tatilleri ve son olarak şehri sel götürürken Bodrum'daki tatiliyle gündem olan CHP'li Ekrem İmamoğlu belediyedeki işçi kıyımına devam ediyor.

Belediyede sorunsuz işleyen hemen tüm birimlerdeki tecrübeli isimleri görevden alan İmamoğlu son olarak İBB Medya A.Ş.'ye el attı.

İBB MEDYA AŞ'DE 50 GAZETECİ İŞTEN ÇIKARILDI

İstanbul'da yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından, tatiline kaldığı yerden devam etmek üzere Bodrum'a giden İmamoğlu, bu sabah itibariyle belediyedeki 50 kişiyi daha işsiz bıraktı.





İBB Medya A.Ş.'de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan bu sabah işten çıkarıldı.

İBB Medya A.Ş İnsan Kaynakları, işten çıkarılan personeli tek tek arayarak, "iş akdiniz feshedildi" dedikten sonra herhangi başka bir açıklama yapmadan işten çıkarmayla ilgili yasal işlemleri uyguladı.

SEÇİLMEDEN ÖNCE 'KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

İBB Medya A.Ş'de 160 kişinin çalıştığı, İmamoğlu başkan olduktan sonra kadronun 180'e çıktığı öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere İBB Medya A.Ş'de ilk çıkarılan isim, Türkiye'nin sesinden tanıdığı ve alanındaki en yetkin isimlerden biri olan Murat Kazanazmaz olmuştu.

CHP'li İmamoğlu, seçim döneminde katıldığı tüm program ve etkinliklerde ısrarla "Seçildikten sonra kimseyi işinden çıkarmayacağız" ifadesini kullanmıştı.