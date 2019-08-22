Başkan Erdoğan Putin ve Trump ile görüşecek

CUMHURBAŞ KANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye'deki Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Özetle şunları söyledi:

İDLİB'DE TÜRK KONVOYUNA

SALDIRI: Rejimin İdlib'e saldırılarına karşı tepkimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Putin ile görüşecek. Buradan rejimin ihlallerine son vermesi çağrılarını yeniliyoruz.

ENFLASYON AÇIKLAMASI:

Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır.

ABD İLE MÜŞTEREK HAREKET

MERKEZİ: Bir takvim var, plan içinde somut uygulamaları göreceğiz. Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Ana çerçevede mutabık kaldığımızı ifade edebiliriz.

SURİYE DİPLOMASİSİ: Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç gün içinde Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak. Yarın ya da Cuma günü bu telefon görüşmesini gerçekleştireceğiz. Sayın Trump ile bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz. Suriye'deki güvenli bölge ve diğer konularla ilgili istişare edecekleri konular var. Eylülün son haftasında BM Genel Kurulu'nda bir görüşmesi olma ihtimali var.

ORMAN YANGINLARI: Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir.

KAYYUM TARTIŞMALARI: Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır.