BİM mağazaları Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve diğer dini bayramların ilk günü kapalı olmaktadır. Ancak Bayram Arefe günü ve ayrıca diğer resmi tatiller olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü ve 1 Ocak Yılbaşı tatilinde açıktır. Hemen hemen her ilde ve her mahallede bir şube açarak ağını giderek genişleten BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin hafta içi-hafta sonu çalışma günlerine gelecek olursak; haftanın her günü müşterilerine sınırsız hizmet verdiği görülmektedir. BİM hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sabah saat 9:00 itibariyle mesaiye başlamakta ve akşam saat 21:00'a kadar hizmet sağlamaktadır.