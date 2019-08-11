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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 09:11

2019 BİM 12 Ağustos bugün çalışma saatleri, kaçta açılıyor? ? BİM çalışma saatleri

2019 yılının ikinci dini bayramı nın 2. gününe girildi. Peki Bim market bayramda açık mı? Bim bayramda kaç gün kapalı? İşte ramazanda bim çalışma saatleri. ? 2019 BİM bugün çalışma saatleri, kaçta açılıyor? BİM mağazalarının sabah saat kaçta açıldığını ve akşam kaçta kapandığını merak eden vatandaşlar internette "BİM kaçta açılıyor" , "BİM kaçta kapanıyor" konu başlıklarını araştırıyorlar. 2019 yılı BİM'in çalışma saatleri belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu BİM'in çalışma saatleri belli oldu. İşte ayrıntılar... Hemen hemen her ilde ve her mahallede bir şube açarak ağını giderek genişleten BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin hafta içi-hafta sonu çalışma günlerine gelecek olursak; haftanın her günü müşterilerine sınırsız hizmet verdiği görülmektedir.

BİM bayramda açık mı?

BİM mağazaları Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve diğer dini bayramların ilk günü kapalı olmaktadır. Ancak Bayram Arefe günü ve ayrıca diğer resmi tatiller olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü ve 1 Ocak Yılbaşı tatilinde açıktır. Hemen hemen her ilde ve her mahallede bir şube açarak ağını giderek genişleten BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin hafta içi-hafta sonu çalışma günlerine gelecek olursak; haftanın her günü müşterilerine sınırsız hizmet verdiği görülmektedir. BİM hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sabah saat 9:00 itibariyle mesaiye başlamakta ve akşam saat 21:00'a kadar hizmet sağlamaktadır.

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