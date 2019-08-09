BİM'de salı günü sürprizler geliyor! 13 Ağustos 2019 BİM Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

13 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi belli oldu. 1 kg kaşar peyniri 31,50 TL, 500 gr. klasik beyaz peynir 16,95 TL, 400 gr. taze beyaz peynir 12,95 TL'den satışa çıkıyor. Şarküteri ürünleri ile kahve çeşitlerinin yer alacağı katalogda, milkshake, pasta süsü, puding de indirimli ürünler arasında. Peki, haftanın BİM aktüel ürünleri neler? İşte 13 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...