BİM'de salı günü sürprizler geliyor! 13 Ağustos 2019 BİM Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. 13 Ağustos itibarıyla BİM'de şarküteri ve kahve çeşitleri yer alacak. Salı günü indirimlerini bekleyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. BİM'in yayınladığı güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 13 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
09.08.2019 16:41
- Son Güncelleme: 09.08.2019 16:41
13 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi belli oldu. 1 kg kaşar peyniri 31,50 TL, 500 gr. klasik beyaz peynir 16,95 TL, 400 gr. taze beyaz peynir 12,95 TL'den satışa çıkıyor. Şarküteri ürünleri ile kahve çeşitlerinin yer alacağı katalogda, milkshake, pasta süsü, puding de indirimli ürünler arasında. Peki, haftanın BİM aktüel ürünleri neler? İşte 13 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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