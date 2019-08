Dam'et' vurgunu! İkinci 'Tosuncuk' vakası

Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplıyüz binlerce kişiden Murat Günbeyi isimli kişinin de benzer bir yöntem ile piyasadane yakın para toplayarak kayıplara karıştığı iddia edildi.'ın kızıile 1 yıl önce boşanan'nin 'diyerek et ticareti yapacağı ve bu ticaret üzerinden kişilere kar payı vereceği vaadinde bulunduğu veMağdur, " Günaydın Et Rostoranları'nın damadı olduğunu bildiğim için ona güvendim. Ancak uzun bir süre beni oyaladı, bugün yarın geliyor diyerek bahaneler üretti. Bir süre sonra da telefonlarıma çıkmamaya başladı. Şikayetçiyim" dedi. Bir diğer mağdurise şunları söyledi.Bende kabul ettim ve hesabında 2 farklı zamanda yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdim. Paramı geri istedim ancak alamadım, şikayetçiyim."ise "Başka işlerde ortağım olan Ercan Timur ile sorun yaşadım." açıklamasında bulundu. Çiftlik Bank kurucusu 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın , 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçtı. Kırmızı bültenle her yerde aranıyor.