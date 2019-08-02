Dam'et' vurgunu! İkinci 'Tosuncuk' vakası

Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın yüz binlerce kişiden 1 Milyar TL'den fazla para alıp firar etti. Murat Günbeyi isimli kişinin de benzer bir yöntem ile piyasadan 15 milyon TL'ye yakın para toplayarak kayıplara karıştığı iddia edildi. Nimet Yalçın'ın kızı Yeşim Yalçın ile 1 yıl önce boşanan Murat Günbeyi'nin 'Günaydın Et Restoranları'nın damadıyım' diyerek et ticareti yapacağı ve bu ticaret üzerinden kişilere kar payı vereceği vaadinde bulunduğu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı ileri sürüldü.
'YÜKLÜ PARA VERDİM'
Mağdur Turgay Coşkun, "Günaydın Et Rostoranları'nın damadı olduğunu bildiğim için ona güvendim. Ancak uzun bir süre beni oyaladı, bugün yarın geliyor diyerek bahaneler üretti. Bir süre sonra da telefonlarıma çıkmamaya başladı. Şikayetçiyim" dedi. Bir diğer mağdur Şeref Acar ise şunları söyledi. "Günaydın Et Restoranları'na et tedarik ettiğini söyleyerek bana ortaklık teklif etti. Bende kabul ettim ve hesabında 2 farklı zamanda yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdim. Paramı geri istedim ancak alamadım, şikayetçiyim." Aytekin Polat ise "Başka işlerde ortağım olan Ercan Timur ile sorun yaşadım. Dolandırılmam nedeniyle ciddi anlamda işlerim bozuldu" açıklamasında bulundu.
Çiftlik Bank kurucusu 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçtı. Kırmızı bültenle her yerde aranıyor.
MEVLÜT YÜKSEL
'YÜKLÜ PARA VERDİM'
Mağdur Turgay Coşkun, "Günaydın Et Rostoranları'nın damadı olduğunu bildiğim için ona güvendim. Ancak uzun bir süre beni oyaladı, bugün yarın geliyor diyerek bahaneler üretti. Bir süre sonra da telefonlarıma çıkmamaya başladı. Şikayetçiyim" dedi. Bir diğer mağdur Şeref Acar ise şunları söyledi. "Günaydın Et Restoranları'na et tedarik ettiğini söyleyerek bana ortaklık teklif etti. Bende kabul ettim ve hesabında 2 farklı zamanda yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdim. Paramı geri istedim ancak alamadım, şikayetçiyim." Aytekin Polat ise "Başka işlerde ortağım olan Ercan Timur ile sorun yaşadım. Dolandırılmam nedeniyle ciddi anlamda işlerim bozuldu" açıklamasında bulundu.
Çiftlik Bank kurucusu 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçtı. Kırmızı bültenle her yerde aranıyor.
MEVLÜT YÜKSEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.