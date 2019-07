İşte tarih tarih o süreç:

28 Nisan 2010: Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim, İran'la Batı arasındaki nükleer krizin çözülmesi için ülkesinin Türkiye ile birlikte çalışabileceğini söyledi.



FETÖ DÜĞMEYE BASIYOR, ERDOĞAN VE BÜROKRATLARI DİNLENİYOR

11 Mayıs 2010: FETÖ düğmeye bastı. İsrail'in Türk vatandaşı İzzet Şahin'i 15 gün gözaltında tutmasının bazı sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edilmesini bahane ederek 2000 yılında başlatılan "Selam Terör Örgütü" soruşturmasını yeniden başlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Mustafa Varank ve Sefer Turan, Başbakanlık danışmanları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, büyükelçiler ve bürokratların bulunduğu 41 kurum ve kişiyi yasa dışı olarak dinleme ve teknik takip kararı aldı.



NÜKLEER BARIŞA TARİHİ İMZA

17 Mayıs 2010: Türkiye ve Brezilya; ABD'den bağımsız İran nükleer sorununun çözümüne yönelik bir inisiyatif aldı ve İran'la anlaşma imzaladı.

İran, Türkiye ve Brezilya liderleriyle görüşmelerin ardından, uranyumunun yurt dışında zenginleştirilmesini kabul ettiği bir anlaşmayı imzaladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, düşük düzeyde zenginleştirilmiş 1200 kg uranyumun, araştırma reaktörlerindeki kullanılabilecek nükleer yakıt karşılığında, Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.



29 Mayıs 2010: ABD; Türkiye-Brezilya'nın İran anlaşmasını kabul etmedi ve bilgisi dışında bir inisiyatif olduğunu açıkladı. ABD'li yetkililer, Türkiye ve Brezilya'ya yönelik eleştiri dozunu yükselterek, Tahran'da imzalanan mutabakat metninin "Washington'un bilgisi dışında" hazırlandığını açıkladı.



30 Mayıs 2010: Cumhuriyet gazetesine konuşan İsrailli Prof. Dr. Efrahim İnbar, "Türkiye Batı kampından koptu" açıklamasında bulundu.



İRAN'A YÖNELİK AMBARGOYA TÜRKİYE VE BREZİLYA "HAYIR" OYU VERDİ

9 Haziran 2010: Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi; İran'a ambargo kararı çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çabalarına rağmen, BM Güvenlik Konseyi İran'a 8yeni yaptırımlar içeren tasarıyı 12 "evet" oyuyla kabul etti. Barış çabaları sergileyen Türkiye ve Brezilya tasarıya "Hayır" oyu kullandı.



ERDOĞAN: EKSENİMİZ KAYMADI, OMURGALI DURDUK

10 Haziran 2010: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran'a alınan tavrın İsrail'e de alınması gerektiğini belirterek, "Uluslararası toplum İsrail karşısında da herkesi tatmin edici bir şekilde reaksiyon göstermeli" dedi.



Erdoğan, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasının karşısında hassas davrananlar, aynı şekilde bölgedeki diğer ülkelerin nükleer silahları karşısında da tepki vermeli" dedi. İsrail'in saldırısı karşısında herkesin cesur bir duruş sergilemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Sessiz kalanlar katliama ortak olmakla kalmaz, yenilerini de meşrulaştırır" diye konuştu.



Erdoğan, "Türkiye'nin Batı'dan koptuğunu düşünenler art niyetli. BM'deki oylamada onurlu davrandık" dedi.



BREZİLYA, ABD BASKISINA DAYANAMADI

21 Haziran 2010: ABD'den gelen baskı sonucu, Türkiye ile hareket eden Brezilya İran'la ilgili girişimlerde rol almayı bıraktığını açıkladı. Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorin, ülkesinin İran'ın nükleer programına ilişkin ihtilafta artık rol oynamak istemediğini söyledi. Amorin, Türkiye, Brezilya ve İran arasında geçen ay Tahran'da imzalanan anlaşmanın gelecekteki görüşmelere temel oluşturacağından hala ümitli olduğunu açıkladı.



ABD'DEN İRAN İLE İŞ YAPAN ŞİRKETLERİ 'CEZALANDIRIRIZ' TEHDİDİ

19 Ağustos 2010: ABD yönetimi, Türkiye'ye bir heyet göndererek İran ile iş yapan şirketleri 'cezalandırırız' tehdidinde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı Terör Finansmanı ve Mali Suçlardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Daniel Glaser'in başkanlığını yaptığı heyet, Türkiye Bankalar Birliği, DEİK ve bazı büyük Türk şirketlerinin temsilcileri ile görüştü. Daniel Glaser, Türk bankalarının üst düzey temsilcilerini İran bankaları ile çalışmamaları konusunda uyardı. Washington, İran'a yaptırımları ihlal eden Türk şirket ve bankaların kara listeye alınacağını bildirdi.



ÇAĞLAYAN: "BİZİ SADECE BM'NİN KARARI BAĞLAR. ABD'NİN Kİ DEĞİL"

Eylül 2010: Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin önde gelen bankalarının üst düzey yöneticileriyle buluştu.

Çağlayan banka yöneticilerine cesur olmalarını istedi ve "Birleşmiş Milletlerin ambargo kararı nükleer amaçlı eşyaya yönelik. Hem bunla ilgili mal satışına hem finansal hareketlere. Buna tabi ki uyuyoruz uyacağız. Türkiye yanı başında sorunlu bir ülke ister mi hiç? Kendi bölgemizde her zaman barışı savunuyoruz. Yalnız bir de ABD'nin yayınladığı ambargo kararı var. Her türlü finansman hareketlerine yasak getiren bir düzenleme. Açık söyleyeyim. Bizi sadece BM'nin kararı bağlar. ABD'nin ki değil" dedi.



66 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT YAPTI! BUNUN 2 MİLYAR DOLARI TÜRKİYE, 25 MİLYAR DOLARI AVRUPA ÜLKELERİYLE

Çağlayan, "Türkiye terörden en çok çekmiş ülkelerden biri. Hiç bu konudaki en ufak bir noktayı görmezden gelir miyiz? Terörizmin dini, ırkı olmaz. Şunu da söyleyeyim biz İran'ın avukatı değiliz. Ama olaylara net bakmak gerekir. Size birkaç rakam vermek istiyorum. 2009 yılında İran 66 milyar dolarlık ithalat yaptı. Bunun 2 milyar doları Türkiye, 25 milyar doları Avrupa ülkeleri. Neredeyse 40 milyar doları ise doğrudan ya da dolaylı yollarla mal satan ABD'li firmalar. Gerçek resim bu.." ifadelerini kullandı.



25 Ekim 2010: Cumhuriyet gazetesine konuşan ABD Hazine Bakanlığı'nın Terorizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Stuart Levey, "Ankara yaptırımlara uymalı. Türkiye İran için güvence olmamalı" dedi.

29 Ekim 2010: The Economist Dergisi, Türkiye'nin "eksen kayması" yaşadığı sorusunu kapak dosyası yaptı.



COHEN: ALTIN YASAĞINI İHLAL EDEN HERKESE KARŞI YAPTIRIMLARIMIZI İSTİSNASIZ UYGULAYACAĞIZ

16 Mayıs 2013: ABD Hazine Bakanlığı'nın Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı David Cohen, 1 Temmuz'dan itibaren devletlerin ya da özel şirketlerin İran'a altın satışının yasaklanacağını da hatırlattı.



ABD'li müsteşar Cohen, "Altın yasağını ihlal eden herkese karşı yaptırımlarımızı istisnasız uygulayacağımızı hem devletlere hem de özel sektöre açıkça belirttik" dedi.



Türkiye'den İran'a yapılan altın satışlarında bir artış olup olmadığı sorusuna Cohen, "Türkiye'den İran'a altın gittiği konusunda hiç kuşku yok" yanıtını verdi.



27 Mayıs 2013: Taksim Gezi Parkı'nda üç ağacın sökülüp taşınması bahane edilerek eylemler başlatıldı. Dolmabahçe'de bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi basılmak istendi, Bezm-i Alem Valide Sultan Camii işgal edildi. Eylemler 79 ile yayıldı. 8'si sivil öldü, 2 polis toplam 10 kişi öldü.



30 Mayıs 2013: Brezilya'da sokak eylemleri başladı, kamu binalarına ve araçlara saldırıldı.



ABD'Lİ 47 MİLLETVEKİLİ HALKBANK'A YAPTIRIM İSTEDİ

11 Nisan 2013: ABD'li vekiller Halkbank'a yaptırım istedi. Türkiye ve İsrail arasında Obama'nın çabalarıyla başlayan yakınlaşmanın yavaşlaması üzerine, İsrail lobisi AIPAC, Türkiye aleyhine kampanya başlattı. 47 milletvekili, İran'la ticarete aracılık ettiği gerekçesiyle Halkbank'a yaptırım istedi.



ABD'DEN İRAN'A ALTIN SATILMASINA YASAK KARARI

1 Temmuz 2013: ABD; devletlerin ya da şirketlerin İran'a altın satmasına yasak getirmek için karar aldı.



Temmuz 2013: Amerikan Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı David Kohen, ABD Temsilciler Meclisi'ne Halkbank'la ilgili rapor sundu. Kohen, raporunu okuduktan sonra Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada; "Sizi temin ederim, çok dikkatli bir şekilde dışarıdan İran'a kimlerin altın sattığına dair deliller buluyoruz" dedi.

17 Aralık 2013: Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup polis ve yargı görevlileri harekete geçti, işadamları Reza Zarrab ve Ali Ağaoğlu, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, bakan çocukları, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir gözaltına alındı.



20 Aralık 2013: Amerikan Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı David Kohen Türkiye'ye geldi.

25 Aralık 2013: FETÖ savcısı Muammer Akkaş, aralarında işadamlarında olduğu 96 kişiye gözaltı kararı çıkardı. Akkaş, Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan için de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrı evrakı hazırladı!



BREZİYA'DA PETROL ÜRETCİSİ PETROBAS'A OPERASYON

14 Kasım 2014: Brezilya polisi, devlete ait petrol üreticisi Petrobras'a 300 polis ve 50 vergi uzmanıyla yürüttüğü operasyonda 27 kişiyi gözaltına aldı.

21 Mart 2016: İş adamı Reza Zarrab, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarını işlediği iddiasıyla Miami'de tutuklandı.

TÜRKİYE VE BREZİLYA'YA OPERASYON

15 Temmuz 2016: Fetullahçı Terör Örgütü darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halk sokağa indi ve darbe püskürtüldü.

28 Temmuz 2016: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, darbe girişimi sonrası Türkiye'deki bazı muhataplarının tutuklandığını söyledi.

31 Ağustos 2016: Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff görevden alındı. Brezilya Senatosu, bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınmasına karar verdi. Senatörlerden 61'i Rousseff'in azli yönünde oy kullanırken, 20'si görevde kalması yönünde oy verdi. Azil için senatörlerin üçte ikisinin oyu gerekiyordu.

28 Mart 2017: Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Amerika'da tutuklandı.

8 Eylül 2017: New York Güney Bölgesi Başsavcılığı; Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Halkbank Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan hakkında tutuklama kararı verdi.

ERDOĞAN: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NE YÖNELİK BİR ADIM

8 Eylül 2017: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın dahil olduğu davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da dahil edildiği iddialarının hatırlatılması üzerine, "Bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu hukuki bir mantık içerisinde yorumlamak zaten mümkün değil. Burada bizim eski Ekonomi Bakanımıza yönelik atılan bu adımı, açık söylüyorum, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Zira burada şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koyabilmiş değiller" dedi.