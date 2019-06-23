Selim İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaşamı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile oyunu kullanmak için Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokuluna gitti. Oğlu Selim İmamoğlu ise aranan konular arasına girdi. Peki Selim İmamoğlu kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde... Selim İmamoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndr İnşaat Mühendisliği öğrencisi. Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden dereceyle mezun olan Selim'in sosyal medyada büyük bir hayranı var.