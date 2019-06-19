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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 19:12

Başkan Erdoğan: Yargının vereceği karar Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Başkan , Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Valisi'ne sözlü hakaret iddiasının yargıya taşınacağını söyledi. Erdoğan, "Yargının bu konuda vereceği karar önünü kesebilir" diye konuştu.

Yargı önünü kesebilir
Başkan , 'nin Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Valisi'ne sözlü hakaret ettiği iddiasına yönelik olarak konuştu. Konunun tarafından yargıya taşınacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargının bu konuda vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir" dedi.

"AHMET KAYA AÇIKLAMASI"
"Ahmet'e o otelde yaptıkları o hainliği, o ihaneti, o alçaklığı, 'sanatçıya, sanata sevgi' diye konuşanlar, köşelerinde yazanların o gece ne yaptıklarını da hiç mi hiç unutamıyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendi sanatçısına sahip çıkan değil, kendi sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yaptılar ve ne oldu Ahmet, vatan topraklarında değil, gurbette durdu. Başbakanlığım döneminde, o zaman Kültür Bakanlığımız vasıtasıyla aslında 'nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini de arzu ettim. Eşine de haber gönderdik. Bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse, biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna 'nakli kubur' deriz. Yani 'kabrin taşınması' deriz. Böyle bir şeye biz hazırız."

Sunucunun, Yeni düzenden sonra bazıları 'Cumhurbaşkanım' diyor. Bazıları da 'Başkanım' diyor" ifadesini kullanması üzerine Erdoğan, "Her ikisi de kabulümüzdür." dedi.

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