Yeni askerlik sistemine dair son gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni askerlik teklifinin yarın meclise getirileceğini duyurdu. Bülent Turan yaptığı son dakika açıklamasında "Yeni askerlik teklifini bu hafta yasalaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Turan ayrıca, bedelli askerlikte yaş kriterinde yeni düzenleme olabileceğini söyledi. Peki, askerlik sisteminde son durum ne? İşte son detaylar...

YAŞ KRİTERİNDE YENİ DÜZENLEME

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikte yaş kriterinde yeni düzenleme olabileceğini söyledi. "Niyetimiz Salı günü görüşmeye başlayıp bitirmek" diyen Turan, yargı reformu paketinin ise askerlik paketinin ardından gündeme geleceğini söyledi.