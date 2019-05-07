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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 19:59

Son dakika... Çavuşoğlu'ndan 'nın kararına ilişkin açıklamalar

Son dakika... Çavuşoğlu, 'nın kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Yetkisi olmayan kişiler sandıkta görev yaptı. Dayatma ve çifte standartlara prim vermeyiz." dedi.

Dayatma ve çifte standartlara prim vermeyiz

Mevlüt Çavuşoğlu, 'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Yargı kararlarına herkes saygılı olmalı. la ilgili kararı İstanbul halkı verecek. Milletimizin kararına saygı duyuyoruz. Yetkisi olmayan kişiler sandıkta görev yaptı. Dayatma ve çifte standartlara prim vermeyiz.

ler şeffaf olmalı" deniyor. Zaten biz de bunu istiyoruz. Zaten bu sebeple iptal edildiğini söylüyor. Ve tüm adayların 'tan önce olduğu gibi burada eşit haklara sahip olması gerekiyor, eşit fırsatları yakalaması gerekiyor ya da eşit fırsatlar çerçevesinde kampanyasını yürütecek. Ve seçim günü de herkesin gözlemleyeceği şeffaf demokratik adil usulsüzlüklerin olmadığı bir seçim olmasını biz de istiyoruz. Zaten 31 Mart İstanbul seçimlerine yönelik itirazımız da bu çerçevedeydi.

Diğer taraftan bugüne kadar yenilenen tek seçim İstanbul seçimleri değil. 'de de geçmişte bazı seçimler yenilendi. Ama bırakın Türkiye'yi aynı gerekçelerle bazı ülkelerde seçimlerin yenilendiği daha 3 sene önce gördük. 2016'da 'da Cumhurbaşkanlığı seçimi iptal oldu ve yenilendi. Neden iptal oldu? Gerekçesine baktığımız zaman tıpkı İstanbul seçimlerindeki gerekçe gibi. Orada diyor ki, "yetkisi olmayan kişiler seçim sandıklarında oyları saymıştır." Türkiye'de de kanunlar açık net bir şekilde söylüyor. Kamu görevlisi olması gerekiyor sanık kurullarında görev alacak kişilerin. Yani burada da yetkisi olmayan kişiler sandıkta görev yaptı ve bu oyları saydı." diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ GERİLİMİ
Uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Kıta sahanlığında a kimse karşı çıkmamamalı..

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