Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü "Kılıçdaroğlu özel yatta kimle görüştü?" başlık köşe yazısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Kalamış Marina'daki sır dolu görüşmesinin detaylarını yazdı.

İşte Mahmut Övür'ün yazısının o kısmı:

İstanbul Kalamış Marina'da önceki akşam saat 19.45'te bir hareketlilik dikkatlerden kaçmadı.

Siyah bir minibüs arkasında 4 koruma aracı, marinanın otopark tarafındaki "özel" kapısına yanaştı. Onları iki trafik polis ekibi ve üzerinde Maltepe Belediyesi yazan bir de ambulans izliyordu.

Korumalar ve o ekip dışarıda kalırken, minibüsten inen kişiler hızlı adımlarla bir yata geçti. Mesafe uzakda olsa aralarında kamuoyunun çok yakından tanıdığı biri gözlerden kaçmadı;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

O gün Ankara'da yoğun bir gün geçirmiş, Mansur Yavaş'ı ziyaret etmiş, ardından akşam 18.30 uçağıyla Sabiha Gökçen Havaalanı'na gelmişti. Oradan da hızla Kalamış Marina'ya geçti.

Kılıçdaroğlu yata biner binmez de yat hareket etti ve denize açıldı. Yaklaşık bir saat sonra da, Kartal iskelesine yanaştı. Önceden çağrılan korumalar da orada hazır bekliyordu.

Yine hızlı bir biçimde oradan ayrıldı. Sabiha Gökçen Havaalanı'na gidip 22.30 uçağıyla Ankara'ya döndü.

Baş döndüren müthiş bir hız ve hareketlilik...

Peki, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu bir saatliğine İstanbul'a getiren ve hızla geri döndüren neydi?

Polisin bile dikkatini çekmeyen bu trafiğin bir nedeni olmalı. Bir genel başkan öylesine bir görüşme için bir saatliğine İstanbul'a gelip döner mi? Herhalde gecenin karanlığında deniz havası almak için gelmiş olamaz. Üstelik güvenlik sorununun olduğu bir zaman diliminde korumalar atlatıldığı gibi deniz polisine de haber verilmemiş.

Durum her açıdan dikkat çekici ve ilginç...

İster istemez çok sayıda sorunun cevabı merak ediliyor. Ama en önemlisi o yatta kim ve kimlerle görüştü? İşin doğrusu İstanbul seçimlerinin yenilenip yenilenmemesinin tartışıldığı, YSK kararının beklendiği bir zamanda Kılıçdaroğlu'nun sır dolu bu ziyareti çok manidar.

Özel mi siyasi mi fark etmiyor, her ihtimalde bu gezi kafalarda soru işareti yaratıyor.

Her halde CHP yönetimi kamuoyuna bir açıklama yapar.