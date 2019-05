Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in Portland Trail Blazers forması giyen Enes Kanter, terör estirdi. Terör örgütü FETÖ'ye övgüler dizdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlılık yemini etti. Türkiye, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan Kanter hakkında yakalama emri verdi. ABD'de bulunan ve Türkiye'ye iade edilmekten korkan Kanter ise terör estirmeye devam etti. Her fırsatta Türkiye'yi dünyaya kötüleyen FETÖ'cü basketbolcu, çıktığı her maçı da gerdi! NBA Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Denver Nuggets ile Portland karşı karşıya geldi. Portland 97-90 skorla galibiyetini ilan etti. Ancak maç sırasında Kanter krizi patlak verdi. Denver Nuggets basketbolcusu Jamal Murray, Enes Kanter'in kışkırtıcı hareketlerine tepki gösterdi. Taraflar kavga etti. Kanter'e tribünlerden de tepki geldi. Basketbolseverlerin, FETÖ'cü basketbolcuya, "Enes Kanter berbatsın. Türkiye'ye dön... Ama dönemezsin ki!" diye bağırması dikkat çekti.