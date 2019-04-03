Bir takım şok

Adana Büyükşehir Belediye U14 Kız Takımı, Çanakkale'deki Türkiye Şampiyonası Yarı Finali'ne katılmak için sponsor çağrısı yaptı. Seçim öncesi MHP'de olan belediyeyi destekleyen bir müteahhit, takımın konaklama masraflarını karşılayacağını açıkladı. Sponsor bulan takım da finale katılmak için Çanakkale'ye doğru yola çıktı. MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ni seçimde CHP'nin kazanması üzerine müteahhit sponsor olmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Bu haber, takım otobüsü Çanakkale yolundayken alındı. Takım, Çanakkale'ye 100 kilometre kala geri çağrıldı. 14 saat otobüsle yolculuk yapan çocuklar Adana'ya geri dönmek zorunda kaldı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan sporcuları Çanakkale'ye davet ederken, çok sayıda vatandaş turnuvaya katılamayan sporculara destek mesajları yolladı.
Belediyespor Kulübü Başkanı Murtaza Avşar, Adana'daki seçim sonuçları nedeniyle müteahhidin sponsorluktan vazgeçtiğini belirtti.
Belediyespor Kulübü Başkanı Murtaza Avşar, Adana'daki seçim sonuçları nedeniyle müteahhidin sponsorluktan vazgeçtiğini belirtti.
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