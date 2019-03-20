AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın bugün bahsettiği, İzmir'de CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte bağlantısı olan 27 kişi ortaya çıktı.

İzmir'de CHP listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı çok sayıda meclis üyesi adayın olduğuna yönelik duyumlar almaları üzerine araştırma yaptıklarını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ isim vermemiş fakat listede 27 kişi olduğunu açıklamıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DAĞ KADROSUNDAN İSİM DE LİSTEDE

Hamza Dağ'ın bahsettiği 27 kişilik liste ortaya çıktı. Listede PKK ve diğer terör örgütleri sempatizanı bir çok isim yer alırken, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve yıllarca dağda faaliyet gösteren ve daha sonrasında teslim olan bir kişinin de listede olması dikkat çekti

İŞTE CHP'NİN SKANDAL İZMİR LİSTESİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İLİNTİLİ OLDUKLARI İDDİA EDİLEN İSİMLER

1-O.U.

HADEP içerisinde aktif olarak siyaset yapmış ve PKK faaliyetlerinde bulunduğu için tutuklanan bir kişi

2-R.K.

Oğlu terör örgütüne üye olan, kundaklama eyleminde bulunan ve bildiri dağıtan bir kişi

3-Y.T

Kardeşi MLKP terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişi.

4-G.G.

THKP/C gençlik yapılanmasında yer alan ve yasadışı eylemlere katılan bir kişi

5-M.E.

Kardeşi PKK terör örgütüne yönelik yardım ve yataklık suçundan adli işlem gören bir kişi

6-7- Ç.Ç, M.K.

PKK/KCK ile ilişkisi bulunan ve maddi destek sağlayan iki kişi

8-F.G

Oğlu terör örgütünün gençlik yapılanmasında bulunan ve yasa dışı eylemlere katılan bir kişi

9-N.E.

TKP/Kıvılcım terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişi

10-A.Ç

Kendisi PKK eylemlerine katılan ve bir kardeşi de sosyal medyada PKK propagandası yapmaktan hakkında işlem yapılan bir kişi

11- C.K

Kendisi terör örgütü DHKP/C'nin eylemlerine katılan ve kardeşi PKK terör örgütü ile ilişkisi bulunan bir kişi

12- A.K

PKK'nın eylemlerine katılan bir kişi

13- S.A.

HDP eski ilçe eş-başkanlığı yapmış bir kişi

14- H.M.

DHKP/C ile ilişkisi bulunan bir kişi

15-M.Ş.D

Askerimizle girmiş olduğu çatışmada öldürülen PKK'lı için taziye organize eden bir kişi. Bu kişinin kardeşi kırsal alanda girilen çatışmada Mehmetçiğimiz tarafından öldürüldüğü, diğer kardeşlerinin de PKK faaliyetlerine katıldığı ve terör örgütü sempatizanı olduğu bilinmektedir.

16-İ.Y

Kardeşi terör örgütü faaliyetlerinden dolayı adli işlem görmüş bir kişi

17-S.B

Kendisi ve eşi PKK/KCK terör örgütü ile ilişkisi bulunan ve bundan dolayı hapis yatan bir kişi

18-D.K

Çocukları MKP terör örgütü faaliyetlerine katılan bir kişi

19- Y.C.

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve yıllarca dağda faaliyet gösteren ve daha sonrasında teslim olan bir kişi

20-R.K.

PKK terör örgütünün düzenlediği etkinliklere katılan, sempatizan olan bir kişi

21-A. A

Çocukları MLKP terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişi

22-M.M.

PKK terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunan bir kişi

23-E.U.

PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının eylemlerine katılan bir kişi

24- Z.K

DHKP/C sempatizanı olan ve yasadışı eylemlere katılan bir kişi

25-E.B

PKK ile ilişkili yapılan eylem ve etkinliklere katılan bir kişi

26-E.Ö

Babası MLKP terör örgütü ile ilişkili yapılarda faaliyet gösteren bir kişi

27-S.B.

MLKP eylemlerine katılan bir kişi