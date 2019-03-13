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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 11:08

Karamollaoğlu, "i kaybederseniz ne olacak?" sorusuna 'nun ağzıyla yanıt verdi

lideri , çıktığı bir siyasi programda moderatörün "i kaybederseniz ne olacak?" sorusuna Koltuğu bırakmayacağım. Biz bu işten vazgeçmeyiz." diyerek yanaıt verdi. Karamollaoğlu'nun sözleri 9 seçimdir kaybeden ama koltuğu bırakmayan 'nu akıllara getirdi.

lideri , sonrası koltuğu bırakmayacağını belirterek "Biz bu işten vazgeçmeyiz." dedi.

LİDERLER SEÇİME HAZIRLANIYOR
31 Mart yerel seçimlerine 17 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim meydanları daha da alevlenirken, siyasi parti liderleri mitinglerde vatandaşlarla buluşup oylarını istiyor. Liderler hem meydanlarda hem de televizyon ekranlarından seçim heyecanını an be an yaşıyor ve seçmene de yaşatmaya çalışıyor.

"KOLTUĞU BIRAKMAM"
Çıktığı bir siyasi programda moderatörün sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, gelen "Kaybederseniz ne olacak?" sorusunu cevap vermeye çalıştı. Cevap verirken zorlanan Karamollaoğlu; koltuğunu bırakmayacağını belirterek, "Biz bu işten vazgeçmeyiz." dedi.

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