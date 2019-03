Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, seçim sonrası koltuğu bırakmayacağını belirterek "Biz bu işten vazgeçmeyiz." dedi.

LİDERLER SEÇİME HAZIRLANIYOR

31 Mart yerel seçimlerine 17 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim meydanları daha da alevlenirken, siyasi parti liderleri mitinglerde vatandaşlarla buluşup oylarını istiyor. Liderler hem meydanlarda hem de televizyon ekranlarından seçim heyecanını an be an yaşıyor ve seçmene de yaşatmaya çalışıyor.

"KOLTUĞU BIRAKMAM"

Çıktığı bir siyasi programda moderatörün sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, gelen "Kaybederseniz ne olacak?" sorusunu cevap vermeye çalıştı. Cevap verirken zorlanan Karamollaoğlu; koltuğunu bırakmayacağını belirterek, "Biz bu işten vazgeçmeyiz." dedi.