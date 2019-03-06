Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyorum" açıklaması sonrası, siyasilerin anket tartışması tüm hızıyla devam ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, her seçim öncesi iddialı açıklamalarıyla gündeme geliyor ancak yüzde 1'lik oy oranıyla hayal kırıklığı yaratıyor.

BOŞ SALONA KONUŞTU

Bir üniversitede öğrencilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, yine iddialı bir çıkış yaptı. Ancak bu iddialı çıkışı yaptığı konferans salonu bile boş kaldı.

KENDİNE GÜLDÜRDÜ

Karamollaoğlu, "Türkiye'deki son gelişmeler bizi çok üzdü. İktidarda bulunan partinin ismi 'adalet ve kalkınma' ama adalet ve kalkınmadan bahsedememek bizi üzüyor. İktidardaki güç kaybettiğini görünce saf dışı bırakmak için yalan ve iftiraya başvuruyor. Bizim anketlerde öne çıktığımızın görülmesi iktidarı ve ortağını da telaşlandırıyor." ifadelerini kullandı.